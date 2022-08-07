Нападающий «Челси» Тимо Вернер близок к возвращению в «РБ Лейпциг». Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, сделка по трансферу будет закрыта в самое ближайшее время. В последние несколько дней клубам удалось добиться значительного прогресса в переговорах.

Напомним, что Вернер перебрался в «Челси» в летом 2020 года за 53 миллиона евро. С тех пор он провел за клуб премьер-лиги 89 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 23 забитых мяча и 11 голевых передач.

В свою очередь, в «РБ Лейпциг» нападающий перешел в июле 2016-го из «Штутгарта» за 22,2 миллиона евро. За четыре года в составе «Красных быков» нападающий провел 158 встреч, забил 93 гола и сделал 40 результативных передач.

Срок действующего соглашения между Вернером и «Челси» рассчитан до лета 2025-го.