Фомин не поможет «Динамо» в матче против «Крыльев Советов»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин не полетел с командой в Самару на матч четвертого тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что хавбек получил травму в предыдущем матче бело-голубых против «Факела» (3:3) и был заменен на 39-й минуте.

Встреча «Крыльев Советов» и «Динамо» пройдет в Самаре и начнется в 17.30 мск, а главным арбитром поединка выступит Виталий Мешков (Дмитров).

К слову, в новом сезоне РПЛ «Крылья» занимают 10-е место, набрав 4 очка. В активе «Динамо» – 5 очков и 6-я позиция.