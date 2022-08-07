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«Крылья Советов» - «Динамо»: составы команд

Встреча пройдет в Самаре.
07 августа 2022 16:25
автор: Александр Шульгин

Самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» назвали стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Лесовой, Моро, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Тюкавин.

Встреча пройдет в Самаре. Начало в 17.30 по московскому времени.

После трех туров «Крылья» с четырьмя очками занимают десятое место в турнирной таблице. Бело-голубые с пятью очками расположились на седьмой строчке.

источник: РПЛ
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