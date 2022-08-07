«Крылья Советов» - «Динамо»: составы команд

Самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо» назвали стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Соколов, Ежов, Коваленко, Глушенков, Цыпченко.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Лесовой, Моро, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Тюкавин.
Встреча пройдет в Самаре. Начало в 17.30 по московскому времени.
После трех туров «Крылья» с четырьмя очками занимают десятое место в турнирной таблице. Бело-голубые с пятью очками расположились на седьмой строчке.
источник: РПЛ