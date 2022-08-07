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Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе «МЮ» недостатком физической формы

В первом туре АПЛ «красные дьяволы» принимают «Брайтон».
Тен Хаг объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе «МЮ» недостатком физической формы
07 августа 2022 16:26
автор: Максим Скороходов
автор фото: Manchester Evening News

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал причину, по которой португальский нападающий Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды на домашний матч первого тура английской премьер-лиги против «Брайтона».

«Он начал тренироваться только на прошлой неделе и провел на поле всего 45 минут. Он не на таком уровне физической подготовки, как остальная часть команды. Он очень усердно работает, чтобы достичь нужного уровня. Это займет время, все нормально. Он начал предсезонку на прошлой неделе», - приводит Metro.co.uk слова тен Хага.

В прошлом розыгрыше АПЛ Роналду провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 голевых паса. Его контракт с «Юнайтед» действует до 30 июня 2023 года, а потенциальный трансфер оценивается в 30 млн евро.

источник: Metro.co.uk
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