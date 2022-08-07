Дубль Долгова принес «Химкам» победу над «Торпедо»

В матче четвертого тура РПЛ подмосковные «Химки» в гостях обыграли московское «Торпедо»,

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Юрана, в составе которой дублем отметился Александр Долгов. Еще один мяч в активе Александра Руденко.

Хозяева смогли ответить реализованным пенальти в исполнении Алексея Померко.

«Химки» набрали семь очков и догнали идущий четвертым «Краснодар». «Торпедо» с одним очком остались на 15-й строчке, опережая лишь «Урал».

В следующем туре химчане 14 августа дома примут «Ахмат». Автозаводцы в этот же день отправятся в гости к «Оренбургу».

РПЛ

4-й тур

«Торпедо» (Москва) - «Химки» (Московская область) - 1:3 (1:1)

Голы: Померко, 25 (с пенальти) - Руденко, 15; Долгов, 68, 72.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев (Темников, 78), Померко (Цаллагов, 83), Нетфуллин, Енин (Рейхмен, 65), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 65), Караев (Султонов, 65).

«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Баженов, Глушаков (Камышев, 66), Мирзов, Зуев (Кухарчук, 63), Ломовицкий (Черный, 83), Гбане (Юран, 83), Руденко (Долгов, 63).

Предупреждения: Енин, 51; Эркинов, 57; Рейхмен, 90 - Мирзов, 48; Ломовицкий, 52.