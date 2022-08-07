«Не думаю, что это стоит обсуждать». Мележиков - об отношениях с Заремой

Генеральный директор московского «Спартака» Евгения Мележиков рассказал, как строится его общение супругой владельца клуба Леонида Федуна - Заремой Салиховой.

«Не думаю, что этот вопрос вообще сейчас стоит обсуждать. Это неактуально. Я генеральный директор, мы с Заремой в близком контакте, достаточно хорошо общаемся. А влияет она или нет? Это неактуально сейчас», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Федун договорился о продаже «Лукойлу» контрольного пакета акций клуба. Сам Леонид Арнольдович намекал на уход от управления красно-белыми.

После четырех туров москвичи с десятью очками делят лидерство в турнирной таблице с ЦСКА.