Алонсо близок к переходу в «Барселону»

Сделка между «Челси» и «Барселоной» по переходу защитника Маркоса Алонсо в испанский клуб близка к завершению, сообщает Telecom Asia Sport.

По данным испанской прессы, трансфер обойдется каталонцам в сумму не превышающую десяти млн евро, клуб подпишет с 31-летним футболистом двухлетний контракт с возможностью его продления на один сезон.

Добавим, что Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года, с этого момента он провел за «синих» 211 матчей, в которых забил 29 мячей и отдал 23 голевые передачи.

Вместе с «Челси» Алонсо выиграл шесть трофеев, включая победы в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов.