Мележиков о Бакаеве: Что значит «отпустили бесплатно»? Он ушел свободным агентом

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков разъяснил ситуацию с трансфером Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Что значит: «отпустили бесплатно»? Он ушел свободным агентом. Мы не подписали контракт. Условия неподписания контракта мы с вами уже обсуждали и говорили об этом. Не получилось и не сошлось. А играет он или нет в «Зените» - это уже его вопросы», - приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт Бакаева с красно-белыми истек 30 июня и полузащитник принял предложение питерского клуба.