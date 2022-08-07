Дубль Гросса принес «Брайтону» победу над «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче первого тура английской премьер-лиги проиграл «Брайтону» со счетом 1:2.

На дубль полузащитника гостей Паскаля Гросса (30 и 39-я минута) «красные дьяволы» ответили атакой, в результате которой хавбек Алексис Макалистер отправил мяч в ворота своей команды (68).

Добавим, что португальский нападающий «МЮ» Криштиану Роналду вышел на замену на 53-й минуте и не смог отличится результативными действиями.

В следующем туре «Брайтон» 13 августа примет на своем поле «Ньюкасл», а «Манчестер Юнайтед» в этот же день сыграет на выезде с «Брентфордом».

АПЛ

1-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Брайтон» (Брайтон) - 1:2 (0:2)

Голы: Макалистер, 68 (автогол) - Гросс, 30, 39