«Лейпциг» не смог переиграть «Штутгарт» в первом туре чемпионата Германии

«Лейпциг» в гостевом матче первого тура бундеслиги сыграл вничью со «Штутгартом» со счетом 1:1.
На гол лидера команды Доменико Тедеско Кристофера Нкунку (8-я минута) хозяева поля ответили мячом французского полузащитника Науиру Ахамада (31).
В следующем туре «Лейпциг» 13 августа примет на своем поле «Кельн», а «Штутгарт» в этот же день сыграет на выезде с «Вердером».
Бундеслига.
1-й тур
«Штутгарт» (Штутгарт) - «Лейпциг» (Лейпциг) - 1:1 (1:1)
Голы: Нкунку, 8 - Ахамада, 31
источник: «Советский спорт»