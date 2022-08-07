Мирзов высказался об удачном старте «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал результаты московского «Спартака» на старте сезона 2022/23 РПЛ.

«Спартак» хорошо стартовал. Играют в хороший красивый футбол. Последнее время такого футбола там не было. Пришел тренер, который играет на атаку. Раньше были, кто играл от обороны. Играют хорошо, а дальше посмотрим. Прошло четыре тура, рано пока какие-то выводы делать», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, после четырех туров красно-белые с десятью очками делят лидерство в турнирной таблице с ЦСКА.

Накануне «Химки» на выезде обыграли «Торпедо» со счетом 3:1.