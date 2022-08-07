Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отказался возглавить «Урал».

«На сегодняшний день не рассматриваю совмещение работы в «Урале» и в сборной Казахстана. Для сборной Казахстана и для меня, как тренера, впереди два важных матча, поэтому я бы хотел этот месяц сконцентрироваться и подготовиться в полном порядке, а после этого уже можно будет говорить», - приводит слова Адиева Vprognoze.ru.

22 сентября сборная Казахстана примет на своем поле команду Белоруссии, а через три дня сыграет на выезде против Азербайджана. Обе встречи пройдут в рамках Лиги наций. На данный момент подопечные Адиева лидируют в третьей группе дивизиона C с преимуществом в 4 очка над вторым местом, которое занимает сборная Словакии.

Напомним, что «Урал» не набрал ни одного очка в стартовых четырех матчах нового сезона российской премьер-лиги.