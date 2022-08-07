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«Ростов» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ

Игра пройдет в Ростове-на-Дону.
07 августа 2022 19:13
автор: Александр Шульгин

«Ростов» и «Оренбург» огласили стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Павловец, Эктов, Аюпов, Оганесян, Ковалев, Башич, Воробьев, Гурциев.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону. Начало в 20.00 по московскому времени.

«Ростов» с пятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице. Уральцы с тремя очками располагаются на 13-й строчке.

источник: РПЛ
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