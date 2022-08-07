Первый гол Фернандеса за «Динамо» оказался победным в матче с «Крыльями Советов»

«Динамо» в гостевом матче четвертого тура российской премьер-лиги победило «Крылья Советов» со счетом 2:0.
Первый гол за московскую команду забил парагвайский защитник Роберто Фернандес (13-я минута), второй мяч в игре оказался на счету Вячеслава Грулева (60).
Таким образом, бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице, самарский клуб с четырьмя очками идет десятым.
В следующем туре «Крылья Советов» 13 августа сыграют на выезде против «Локомотива», «Динамо» в этот же день примет «Краснодар».
РПЛ
4-й тур
«Крылья Советов» - «Динамо» - 0:2 (0:1)
Голы: Фернандес, 13; Грулев, 60
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл (Гапонов, 87), Солдатенков, Евгеньев (Барач, 72), Горшков, Ежов, Соколов (Хубулов, 72), Витюгов, Коваленко, Глушенков (Липовой, 86), Цыпченко (Шитов, 72).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Гладышев, 86), Фернандес, Сазонов, Скопинцев (Макаров, 74), Грулев, Лесовой (Карапузов, 75), Моро, Гагнидзе, Смолов, Тюкавин (Лаксальт, 59).
Предупреждения: Витюгов, 19, Фернандес, 54, Гагнидзе, 69, Паршивлюк, 81.