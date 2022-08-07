«Кельн» в большинстве обыграл «Шальке» в первом туре Бундеслиги

В матче первого тура немецкой Бундеслиги «Кельн» на своем поле нанес поражение «Шальке».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Лука Килиан, Флориан Кайнц и Деян Любичич. Гости ответили точным ударом Мариуса Бюльтера.
Отметим, что гельзенкирхенцы с 36-й минуты играли в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил нападающий Доминик Дрекслер.
Бундеслига
1-й тур
«Кельн» - «Шаьлке» (Гельзенкирхен) - 3:1 (0:0)
Голы: Килиан, 49; Кайнц, 65; Любичич, 80 - Бюльтер, 76.
Удаление: Дрекслер, 36.
источник: «Советский спорт»