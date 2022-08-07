Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» гостевую победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» в гостевом матче первого тура английской премьер-лиги победил «Вест Хэм» со счетом 2:0.

Оба мяча забил норвежский форвард Эрлинг Холанд, который открыл счет голам за «горожан», реализовав пенальти (34), а потом пополнил его, отличившись с игры.

Во втором туре «Манчестер Сити» 13 августа примет «Борнмут», «Вест Хэм» на следующий день сыграет на выезде против «Ноттингем Форест».

АПЛ

1-й тур

«Вест Хэм» (Лондон) - «Манчестер Сити» (Манчестер) - 0:2 (0:1)

Голы: Холанд, 35 (пен.), 65

«Вест Хэм»: Фабианьски (Ареоля, 29), Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессуэлл, Лансини (Бенрахма, 57), Соучек, Райс, Форнальс (Ковентри, 90), Антонио (Скамакка, 57), Боуэн (Даунс, 90).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Гюндоган (Бернарду Силва, 78), де Брюйне (Палмер, 88), Родри (Филлипс, 89), Грилиш, Фоден (Марез, 88), Холанд (Альварес, 78).

Предупреждение: Канселу, 45.