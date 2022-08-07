Холанд повторил достижение Агуэро

Эрлинг Холанд является вторым футболистом в истории «Манчестер Сити», которому удалось оформить дубль в дебютном матче за «Манчестер Сити» в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Opta Sports.
Напомним, что два гола норвежского новичка «горожан» принесли его команде победу над «Вест Хэмом» (2:0).
Ранее достижение Холанда удавалось Серхио Агуэро, который забил два мяч в ворота «Суонси Сити» (4:0) в 2011 году.
В дальнейшем аргентинец стал автором 259 голов в 388 матчах «Манчестер Сити».
источник: Телеграм-канал Opta Sports