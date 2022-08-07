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Холанд повторил достижение Агуэро

Норвежец оформил дубль в первом матче за «Манчестер Сити» в АПЛ.
07 августа 2022 20:59
автор: Максим Скороходов

Эрлинг Холанд является вторым футболистом в истории «Манчестер Сити», которому удалось оформить дубль в дебютном матче за «Манчестер Сити» в английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Opta Sports.

Напомним, что два гола норвежского новичка «горожан» принесли его команде победу над «Вест Хэмом» (2:0).

Ранее достижение Холанда удавалось Серхио Агуэро, который забил два мяч в ворота «Суонси Сити» (4:0) в 2011 году.

В дальнейшем аргентинец стал автором 259 голов в 388 матчах «Манчестер Сити».

источник: Телеграм-канал Opta Sports
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