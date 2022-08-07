«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче с тремя пенальти

В матче четвертого тура РПЛ «Ростов» на своем поле нанес поражение «Оренбургу».

Встреча на берегах Дона завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. Гости ответили голом Дмитрия Воробьева.

Примечательно, что все три мяча были забиты с пенальти.

Команда Валерия Карпина набрала восемь очков и догнала делящих третью и четвертую строчки «Зенит» и «Динамо». Уральцы с тремя очками остались на 11-й позиции.

РПЛ

4-й тур

«Ростов» - «Оренбург» - 2:1 (1:0)

Голы: Полоз, 45 (с пенальти); Комличенко, 60 (с пенальти) - Воробьев, 69 (с пенальти).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян (Муамба Нтунба, 90), Уткин, Глебов, Щетинин (Миронов, 78), Полоз (Тугарев, 78), Комличенко (Голенков, 85).

«Оренбург»: Гошев, Малых (Полуяхтов, 46), Сиваков, Павловец, Эктов, Аюпов, Оганесян (Вера, 46), Ковалев (Гойкович, 46), Башич (Марин, 70), Воробьев (Титков, 77), Гурциев.

Предупреждения: Песьяков, 68; Уткин, 90; Миронов, 90 - Сиваков, 2; Малых, 33; Павловец, 34; Эктов, 59.