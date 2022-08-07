Тренер «Динамо» после победы над «Крыльями Советов»: Должны показывать более качественную игру

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в четвертом туре РПЛ дал интервью российскому телевидению.

«Так как это начало чемпионата, то для нас важно каждое очко. Что касается сегодняшней игры, то команда себя проявила. Так или иначе есть потенциал для роста, мы должны больше отдаваться, показывать более качественную игру, но все придет. Мы на правильном пути», - сказал Йоканович.

Бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице, самарский клуб с четырьмя очками идет десятым.

В следующем туре «Крылья Советов» 13 августа сыграют на выезде против «Локомотива», «Динамо» в этот же день примет «Краснодар».