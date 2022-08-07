Канчельскис назвал «Спартак» своим врагом

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к «Спартаку».

«Я симпатизирую «Спартаку»? Вы что, это мои враги на футбольном поле! Вы что такое говорите? Меня разорвут просто, если я буду болеть за «красно-белых».

Но я их уважаю. Я играл за «Динамо Киев», а они враги номер один у «Спартака». У меня много друзей «красно-белых», и я буду рад, если их команда чего-нибудь достигнет. Но они не добьются ничего, поверьте мне», - приводит слова Канчельскиса «Метарейтинг».

Добавим, что после четырех туров «Спартак» делит первое место в российской премьер-лиге с ЦСКА. Оба клуба набрали по десять очков и имеют одинаковые дополнительные показатели.

В пятом туре красно-белые 14 августа примут «Сочи», армейцы днем ранее сыграют в гостях с «Зенитом».