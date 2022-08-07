Сергей Паршивлюк: Ребят, четвертый тур! Какое «сравнялись с «Зенитом»?

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк ответил на вопрос о том, что бело-голубые догнали в турнирной таблице питерский «Зенит», с которым в прошлом сезоне боролись за чемпионский титул.

«Ребят, четвертый тур - какое сравнялись с «Зенитом»? «Спартак» на первом — что теперь, он пройдет весь чемпионат на первом месте? После четырех туров делать выводы не стоит, давайте хотя бы десять матчей сыграем», - приводит слова футболиста Metaratings.

Напомним, в минувшем туре «Динамо» на выезде одолело самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0, а «Зенит» потерял очки в матче с грозненским «Ахматом» (0:0).

У обеих команд по восемь очков, они делят третье и четвертое места в турнирной таблице.