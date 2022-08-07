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Осинькин пожаловался, что «Крылья Советов» часто пропускают с угловых

Гол со стандарта стал решающим в матче самарского клуба против «Динамо».
07 августа 2022 23:08
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинкин дал комментарий после домашнего поражения своей команды от «Динамо» (0:2) в четвертом туре российской премьер-лиги.

«Очень легко пропускаем голы. Начали матч с пропущенного гола со стандартного положения. Мы пропускаем уже третий гол после розыгрыша углового. Первые минуты были не очень хорошими. Казалось, что мы выровняли игру, начали брать мяч под свой контроль. Но пропущенный гол стал неожиданным и нелогичным. Считаю, что в оставшееся время команда играла неплохо. Создали достаточно моментов, выглядели нормально с точки зрения игры и стиля. Голов не хватило», - приводит пресс-служба «Крыльев Советов» слова своего тренера.

Бело-голубые набрали восемь очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице, самарский клуб с четырьмя очками идет десятым.

В следующем туре «Крылья Советов» 13 августа сыграют на выезде против «Локомотива», «Динамо» в этот же день примет «Краснодар».

источник: ФК «Крылья Советов»
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