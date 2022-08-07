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Аршавин заявил, что отменить fan-ID поможет только прямая линия с президентом

Ветеран «Зенита» жестко высказался о нововведении.
07 августа 2022 23:27
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал введение fan-ID на российских стадионах.

«Это большая проблема. В Ростове мы привыкли видеть 30-40 тысяч. Но после того, как ввели Fan ID… Пока этот закон работает против футбола. Я не вижу выхода.

Кто его придумал, сидят слишком высоко. Они, понятно, что к президенту не пойдут и не скажут: «Ой, извините, вы подписали, а мы так плохо придумали. Давайте все вернем». Обычному люду не достучаться. Поэтому, я думаю, только «Прямая линия» с президентом может решить этот вопрос», - приводит слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в некоторых городах их уже необходимо предъявлять при покупке билета и проходе на стадион. С 1 декабря данное требование распространиться на все стадионы РПЛ.

В рамках четвертого тура в Екатеринбурге прошел матч «Урал» - «Спартак», который посетило 8931 зритель. В предыдущие годы приезд красно-белых неизменно сопровождался аншлагом.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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