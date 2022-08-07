Карпин о матче с «Оренбургом»: Дотерпели, с игрой позже разберемся

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча четвертого тура РПЛ, в котором его команда обыграла «Оренбург».

«Второй гол забили и расслабились. После пропущенного мяча добавилась нервозность. Сделали замены игроков, которые устали, чтобы дотерпеть до конца. Дотерпели, три очка взяли, с игрой позже разберемся», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Встреча на берегах Дона завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Дмитрий Полоз и Николай Комличенко. Гости ответили голом Дмитрия Воробьева.

Примечательно, что все три мяча были забиты с пенальти.

Команда Валерия Карпина набрала восемь очков и догнала делящих третью и четвертую строчки «Зенит» и «Динамо».