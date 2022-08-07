Дубль колумбийца Луиса Суареса помог «Марселю» разгромить «Реймс»

«Марсель» в домашнем матче первого тура лиги 1 победил «Реймс» со счетом 4:1.

Счет в игре был открыт с помощью автогола бельгийского защитника Ваут Фаса (13-я минута), другими авторами мячей хозяев поля стали Нуну Тавареш (45+2) и вышедший на замену колумбийский нападающий Луис Суарес, отличившийся дважды (75, 90+3). У гостей забил Фоларин Белагун (84)

Во втором туре «Реймс» 14 августа примет на своем поле «Клермон», «Марсель» в этот же день сыграет на выезде с «Брестом».

Лига 1

1-й тур

«Марсель» (Марсель) - «Реймс» (Реймс) - 4:1

Голы: Фас, 13 (автогол); Тавареш, 45+2; Суарес, 75, 90+3 - Белагун, 84