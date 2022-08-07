Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд: Мы должны прибавить

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о победе своей команды над «Вест Хэмом» (2:0) в первом туре АПЛ.

Напомним, что норвежец стал автором обоих голов своей команды.

«Было здорово. Хорошее начало. Это хороший результат, больше нечего добавим. Приятно получить игровое время, но это только начало сезона, поэтому мы должны прибавить», - сказал футболист после матча.

Во втором туре АПЛ «Манчестер Сити» 13 августа примет «Борнмут», «Вест Хэм» на следующий день сыграет на выезде против «Ноттингем Форест».