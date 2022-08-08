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Нигматуллин предрек «Локомотиву» борьбу за выживание

Железнодорожники по-прежнему не могут одержать первую победу в новом сезоне РПЛ.
08 августа 2022 08:46
автор: Александр Шульгин

Бывший голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал неудачный старт железнодорожников в новом сезоне РПЛ.

«Если бы у «Локомотива» было столько же очков, сколько у «Урала», меня бы это нисколько не удивило. Вектор развития клуба непонятен никому. Удивительно, как вышестоящие люди в «Локомотиве» до сих пор доверяют немецким специалистам. С таким багажом «Локомотив» будет бороться за выживание», - приводят слова ветерана отечественные СМИ.

Напомним, после четырех туров «Локомотив» с двумя очками занимает 14-е место в турнирной таблице.

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