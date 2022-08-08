Кин обвинил футболистов «МЮ» в отсутствии характера

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин объяснил причины поражения команды от «Брайтона» на старте нового сезона АПЛ.

«Остались все те же проблемы. Те же персонажи, те же личности, особенно в полузащите. В команде есть талантливые игроки, но, когда у них случаются неудачи, они не справляются с ними. Я вновь говорю о ДНК клуба и культуре на тренировочной базе - ее там нет. Я не вижу личностей, не вижу характера», - приводит слова ветерана ведущее английское спортивное СМИ.

Напомним, в первом туре сезона 2022/23 «МЮ» на своем поле уступил «Брайтону» со счетом 1:2. Этот матч стал первым на официальном уровне для нового наставника команды Эрика Тен Хага.