Агент: Рассказов не планирует уходить из «Спартака»

Агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова - Валериюс Мижигурскис опроверг слухи о том, что футболист собирается поменять клубную прописку.

«Идет тренировочный процесс, сезон длинный. Всему свое время. Есть тренировочный процесс, и тренер решает, кто и когда играет. Некоторые тренеры за день до матча не знают, кто будет играть. Гарантий никаких не было», - приводит слова функционера крупное российское спортивное СМИ.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Николай не появился на поле ни разу.

После четырех туров «Спартака» с десятью очками делит лидерство с ЦСКА.