Мартинс прокомментировал удачный старт «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс выразил надежду на то, что команда и дальше будет показывать высокие результаты.

«Победа над «Уралом» была отличной, мы очень довольны своей игрой. «Спартаку» нужно продолжать выигрывать, не сбавляя оборотов. Три победы команды подряд - плоды нашей усердной работы, мы трудимся именно для этого. Я надеюсь, что мы сохраним ментальность победителей, которая сейчас у нас есть и продолжим дальше в том же духе», - приводит слова футболиста одно из ведущих российских спортивных СМИ.

Напомним, после четырех туров в активе красно-белых десять очков. Команда делит с ЦСКА первую строчку в турнирной таблице.

Мартинс провел на поле все четыре встречи и отметился забитым мячом.