Тарпищев о работе Абаскаля: Еще ни у кого со «Спартаком» не получалось разобраться

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты московского «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«Я уже после первого тура отметил для себя, что у Абаскаля есть идеи. Матч с «Зенитом» за Суперкубок мы за скобки выносим, там провалы были у «Спартака» серьезные, но это было до начала сезона. С тех пор команда идет на поправку, рисунок игры виден, есть положительная динамика, и это вызывает оптимизм.

Так быстро это не делается, еще ни у кого со «Спартаком» не получалось разобраться. Все впереди, но сдвиги есть», - цитирует Тарпищева известное отечественное спортивное издание.

Напомним, после четырех туров красно-белые делят лидерство в турнирной таблице с ЦСКА, набрав десять очков. ПРи этом «Спартак» одержал три победы подряд.

В пятом туре команда Абаскаля на своем поле примет «Сочи». Матч пройдет 14 августа. Начало в 20.00 по московскому времени.