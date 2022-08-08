Александр Бородюк: Мне многое непонятно по fan-ID

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк раскритиковал идею введения системы fan-ID на российских аренах.

«Конечно, нам не хватает наших фанатов! Они всегда поддерживают нас. Мне многое непонятно по карте болельщика. Не вводят же ее в театрах, на концертах, в магазинах. У меня много вопросов по этому поводу. Любой тренер вам скажет, что болельщиков не хватает на стадионе. Видели же на стадионе в Воронеже, целая торсида гонит команду», - приводит слова наставника автозаводцев клубная пресс-служба.

Напомним, после четырех туров «Торпедо» с одним очком расположилось в подвале турнирной таблицы.

В последнем матче черно-белые уступили «Химкам» со счетом 1:3.