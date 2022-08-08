Мозесу предстоит операция, футболист пропустит полгода

Стал известен диагноз нигерийского защитника московского «Спартака» Виктора Мозеса.

Как сообщает клубная пресс-служба, у футболиста выявлено повреждение ахиллова сухожилия. Сначала Мозесу предстоит операция, восстановление после которой может занять до шести месяцев.

Напомним, защитник покинул поле на носилках на 32-й минуте матча четвертого тура РПЛ «Урал» - «Спартак». После игры он передвигался уже на костылях.

В новом сезоне нигериец принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч.