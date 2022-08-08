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Мозесу предстоит операция, футболист пропустит полгода

«Спартак» надолго потерял одного из своих ключевых игроков.
Мозесу предстоит операция, футболист пропустит полгода
08 августа 2022 12:39
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Спартак"

Стал известен диагноз нигерийского защитника московского «Спартака» Виктора Мозеса.

Как сообщает клубная пресс-служба, у футболиста выявлено повреждение ахиллова сухожилия. Сначала Мозесу предстоит операция, восстановление после которой может занять до шести месяцев.

Напомним, защитник покинул поле на носилках на 32-й минуте матча четвертого тура РПЛ «Урал» - «Спартак». После игры он передвигался уже на костылях.

В новом сезоне нигериец принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч.

источник: ФК «Спартак»
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