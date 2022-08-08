Юрий Семин: «Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о перспективах столичного «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Спартак» всегда должен бороться за самые высокие места. Команда хорошо финансируется, обладает отличным подбором игроков, имеет самую большую в стране аудиторию. Поэтому, конечно, «Спартак» ставит перед собой цель бороться за чемпионство. Правда, не всегда получается. Такие же задачи и у других команд - ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и, безусловно, «Зенита». Сможет ли «Спартак» удержаться в лидерах? Пока рано говорить, всё будет зависеть от работы команды. Сезон очень длинный, и еще не ясно, как они его проведут», - сказал специалист в интервью крупному российскому СМИ.

Напомним, после четырех туров «Спартак» с десятью очками делит лидерство в чемпионате России с ЦСКА.

В последнем матче красно-белые на выезде одолели екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0.