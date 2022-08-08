Бывший советник Федуна нашел замену Мозесу

Бывший советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Франко Камоцци рассказал, кто в команде сможет заменить травмированного Виктора Мозеса.

«Мозес - серьезная потеря. Но есть такие хорошие игроки, как Хлусевич и Зиньковский. Они смогут доказать свою ценность и свой рост в «Спартаке», - цитирует Камоцци одно из ведущих российских спортивных СМИ.

Напомним, у футболиста выявлено повреждение ахиллова сухожилия. Сначала Мозесу предстоит операция, восстановление после которой может занять до шести месяцев.

Защитник покинул поле на носилках на 32-й минуте матча четвертого тура РПЛ «Урал» - «Спартак». После игры он передвигался уже на костылях.

В новом сезоне нигериец принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч.