Александр Кержаков: Я - противник fan-ID

Бывший нападающий питерского «Зенита» Александр Кержаков объяснил, почему является противником системы fan-ID.

«Не вижу преимуществ Fan ID. Я не углублялся в этот вопрос, но, как мне кажется, закон повлияет на количество болельщиков на стадионе в худшую сторону, что не может радовать, потому что футбол будет менее доступен.

Скорее всего, со временем это все оформится и народ будет ходить на стадионы, но наш футбол станет меньше доступен для туристов и тех людей, которые спонтанно решили пойти на футбол. Поэтому я противник Fan ID», - приводит слова экс-наставника «Нижнего Новгорода» одно из ведущих спортивных СМИ страны.

Напомним, что в некоторых городах карты болельщика уже необходимо предъявлять при покупке билета и проходе на стадион. С 1 декабря данное требование распространиться на все стадионы РПЛ.

В рамках четвертого тура в Екатеринбурге прошел матч «Урал» - «Спартак», который посетило 8931 зритель. В предыдущие годы приезд красно-белых неизменно сопровождался аншлагом.