Николсон может перейти из «Спартака» в «Нант»

Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщают зарубежные СМИ, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Нант». Отмечается, сам Николсон не против того, чтобы покинуть стан красно-белых.

Напомним, что ямайский футболист стал игроком «Спартака» в январе 2022 года.

В минувшем сезоне РПЛ Николсон забил пять мячей и отдал одну голевую передачу в 12 матчах. В текущем чемпионате России нападающий принял участие в трех встречах и не отметился результативными действиями.