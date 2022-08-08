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Пиняев назвал игроков РПЛ, которые больше всего его впечатляют

Футболист перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года.
08 августа 2022 16:45
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев составил список лучших футболистов РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 17-летний футболист почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании. Затем у Сергея был диагностирован пневмоторакс.

«Кто из игроков РПЛ впечатлил? Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причем так эстетично! Они не просто таскают рояль, они его ещё и полируют», — приводит слова Пиняева популярная соцсеть.

Добавим, что футболист рассчитывает вернуться в строй через полтора месяца.

источник: «Советский спорт»
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