Пиняев назвал игроков РПЛ, которые больше всего его впечатляют

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев составил список лучших футболистов РПЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что 17-летний футболист почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании. Затем у Сергея был диагностирован пневмоторакс.

«Кто из игроков РПЛ впечатлил? Много классных. Те же Бериша, Захарян, другие. Но больше всего нравятся Сантос с Барриосом. Столько работы, причем так эстетично! Они не просто таскают рояль, они его ещё и полируют», — приводит слова Пиняева популярная соцсеть.

Добавим, что футболист рассчитывает вернуться в строй через полтора месяца.