Дмитрий Селюк: Уволив Шалимова, «Урал» предпринял меры для выправления ситуации

- Разочаровал «Факел», во втором тайме он просто развалился. Чересчур много команде пели дифирамбов после двух последних туров. В том числе и я. Но сейчас мы видим, что группа команд, вышедшая из ФНЛ, выглядит слабее всех.

«Торпедо» совсем выглядит бесперспективно. Если не провести срочную перестройку внутри клуба и как-то усилиться, думаю, это первый кандидат на вылет.

К этой группе, на удивление, примкнул и «Урал». Но Григорий Иванов (президент клуба. – Прим. ред.) уже предпринял меры после поражения от «Спартака» - уволил главного тренера Игоря Шалимова. Думаю, «Урал» исправит ситуацию.

ФАКТЫ

«Урал» в четырех турах потерпел четыре поражения и занимает последнее место при разнице мячей 1-10.