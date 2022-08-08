Мозес пропустит из-за разрыва ахиллова сухожилия около полугода

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес не выйдет на поле до конца года.
Напомним, что нигериец получил травму в матче 4-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0).
Как сообщает пресс-служба красно-белых, медики диагностировали у 31-летнего футболиста повреждение ахиллова сухожилия. Мозесу потребуется операция. На восстановление нигерийца уйдет около шести месяцев.
Добавим, что в новом сезоне Мозес принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч.
источник: «Советский спорт»