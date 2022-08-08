Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Локомотив» интересуется форвардом «Лилля»

Футболист принимал участие в Олимпиаде 2020 года.
08 августа 2022 18:30
автор: Александр Поволоцкий

Московский «Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Исааку Лихаджи.

Как сообщает в своей соцсети журналист Марк Мехенуа, российский клуб уже сделал первое предложение по 20-летнему футболисту, но получил отказ. Сумма, с которой обратился «Локомотив» к французскому клубу, не разглашается.

В минувшем сезоне Лихаджи провел 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что трансферная стоимость форварда оценивается в три с половиной миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Это проблема «Динамо» и ФИФА». Варела объяснил свой уход из московского клуба
Уругваец выступал в российском клубе с 2020 года.
08.08.2022 18:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Локомотив» интересуется форвардом «Лилля»
Футболист принимал участие в Олимпиаде 2020 года.
08.08.2022 18:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стали известны возможные соперники сборной России по товарищеским матчам
Национальная команда пока отстранена от международных соревнований.
08.08.2022 18:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мозес пропустит из-за разрыва ахиллова сухожилия около полугода
Нигериец покидал на костылях стадион после матча РПЛ.
08.08.2022 17:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дмитрий Селюк: Уволив Шалимова, «Урал» предпринял меры для выправления ситуации
Вчера завершился 4-й тур Российской премьер-лиги. Футбольный агент Дмитрий Селюк – об образовавшейся группе потенциальных неудачников.
08.08.2022 16:55
Футбол
автор: Юрий Волохов
Пиняев назвал игроков РПЛ, которые больше всего его впечатляют
Футболист перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года.
08.08.2022 16:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Николсон может перейти из «Спартака» в «Нант»
Трансферная стоимость ямайца оценивается в семь с половиной миллионов евро.
08.08.2022 16:12
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Иванов объяснил, почему уволил Шалимова: «В таблицу посмотрите»
Команда упала на дно после четырех туров РПЛ.
08.08.2022 14:58
Футбол
автор: Александр Шульгин
Александр Кержаков: Я - противник fan-ID
Количество зрителей на трибунах российских стадионов после нововведения оставлять желать лучшего.
08.08.2022 14:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Бывший советник Федуна нашел замену Мозесу
Нигериец пропустит полгода из-за тяжелой травмы.
08.08.2022 13:41
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ну, какой в Екатеринбурге иностранец?» Тарханов — об увольнении Шалимова из «Урала»
Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился с «Плеймейкером» мнением о первой отставке футбольного сезона - уходе Игоря Шалимова из «Урала».
Дойдет ли Fan ID до «Прямой линии» с Путиным? Слова Аршавина — крик души футбольного народа
Провальная посещаемость на футболе в городах, где ввели закон о паспортах болельщиков, заставляет бить в набат авторитетных людей.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 08.08.2022: на кону 2 850 000 рублей!
8 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США
Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.
Омск обошел СКА, Назаров по-прежнему без побед. Интрига «Лига Ставок Sochi Hockey Open» закрутилась
Центральным в четвертый игровой день на представительном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» стал матч между СКА и «Авангардом».
Бело-голубые прервали свою черную «самарскую серию». Как «Динамо» победило «Крылья Советов» и догнало «Зенит»
В матче 4-го тура РПЛ в Самаре хозяева уступили динамовцам – 0:2.
157:16 в пользу Непомнящего! Что означает победа Дворковича на выборах президента ФИДЕ
В Индии открылась генеральная ассамблея международной федерации шахмат. Главой ФИДЕ на второй 4-летний срок переизбран представитель России Аркадий Дворкович.
«Даже «Зенит» бил по нашим воротам реже». Резиуан Мирзов — о победе «Химок» над «Торпедо»
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов после победы над «Торпедо» (3:1) в 4-м утре РПЛ поделился впечатлениями от стартового отрезка сезона.
Теперь понятно, почему Роналду так рвется из «МЮ». Как тен Хаг провалил дебют в РПЛ, не поставив Криштиану в основу
В 1-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле уступил середняку лиги «Брайтону» (1:2). Криштиану Роналду вышел на 53-й минуте.
Абсолютный чемпион! Как Алексей Немов, проиграв, смог уйти непобежденным
Серию публикаций, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о выдающемся гимнасте, 12-кратном призере Олимпийских игр.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика