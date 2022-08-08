«Локомотив» интересуется форвардом «Лилля»

Московский «Локомотив» проявляет интерес к нападающему «Лилля» Исааку Лихаджи.

Как сообщает в своей соцсети журналист Марк Мехенуа, российский клуб уже сделал первое предложение по 20-летнему футболисту, но получил отказ. Сумма, с которой обратился «Локомотив» к французскому клубу, не разглашается.

В минувшем сезоне Лихаджи провел 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал четыре голевые передачи.

Отметим, что трансферная стоимость форварда оценивается в три с половиной миллиона евро.