«Это проблема «Динамо» и ФИФА». Варела объяснил свой уход из московского клуба

Уругвайский защитник Гильермо Варпела назвал причины, по которым решил сбежать из московского «Динамо».

Напомним, что ФИФА продлила разрешение о приостановлении контрактов с российскими клубами для иностранных футболистов до июня 2023 года.

«Трудно отказаться, когда получаешь предложение от «Фламенго». ФИФА предоставила право отъезда из РПЛ легионерам, и я рассматривал этот вариант до того, как получил предложение. По поводу позиции «Динамо», не буду говорить об этом, потому что у меня есть уважение. Уход легионеров — непростой вопрос, но это проблема «Динамо» и ФИФА. Я должен заботиться о своей карьере», — цитирует Варелу бразильское СМИ.

Ранее в СМИ сообщалось, что 29-летний футболист будет выступать во «Фламенго» на условиях аренды до мая 2023 года. В «Динамо» заявили, что не согласовывали аренду Варелы.