Болельщики признали Одоевского лучшим игроком «Зенита» в матче с «Ахматом»

Болельщики «Зенита» определились с лучшим игроком матча 4-го тура чемпионата РПЛ с «Ахматом» (0:0).
Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, победу в опросе одержал вратарь Даниил Одоевский.
Напомним, что на 41-й минуте встречи 19-летний футболист сбил в подкате игрока грозненцев Лечи Садулаева. За это Одоевский получил красную карточку.
Место в воротах «Зенита» занял Михаил Кержаков. Он заменил Андрея Мостового.
Добавим, что после четырех туров «Зенит» занимает шестое место, набрав восемь очков.
источник: «Советский спорт»