Болельщики признали Одоевского лучшим игроком «Зенита» в матче с «Ахматом»

Взяли Америку в клещи! Как Касаткина и Самсонова в один день выиграли турниры по оба берега США

Минувшей ночью сразу два теннисных финала завершились победами российских теннисисток: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Вашингтоне, Дарья Касаткина – в Сан-Хосе.