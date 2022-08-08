«Динамо» продлило контракт со Скопинцевым

Московское «Динамо» продлило соглашение с защитником Дмитрием Скопинцевым.

Как сообщает пресс‑служба бело-голубых, новый контракт с 25-летним футболистом рассчитано до 2027 года. Прежний трудовой договор со Скопинцевым действовал до лета 2024-го.

Напомним, что в 27 матчах прошлого сезона Дмитрий отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. В текущем чемпионате РПЛ защитник провел четыре матча.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.