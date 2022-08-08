«Рубин» в меньшинстве сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче первой лиги

Казанский «Рубин» сыграл вничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в выездном матче 4-го тура первой лиги.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
Счет на 2-й минуте матча открыл нападающий гостей Виталий Лисакович Джордже Деспотович. Полузащитник «Нефтехимика» Роман Денисов (49-я минута). Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперед на 68-й минуте. Хозяева сравняли счет, благодаря точному удару Павла Котова (76).
Отметим, что с 57-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве. С поля был удален Олег Иванов.
Таким образом, после четырех матчей «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. «Нефтехимик» имеет аналогичные показатели, но располагается на девятом месте.
В следующем туре 15 августа «Рубин» примет «Кубань», а «Нефтехимик» днем ранее сыграет на выезде с «Аланией».