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Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Модеста

Ранее футболист выступал за «Сент-Этьен».
08 августа 2022 21:35
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Кельна» Антони Модест продолжит карьеру в другой команде.

Как сообщает официальный сайт дортмундской «Боруссии», с 34-летним футболистом заключен контракт до июня 2023 года. Ранее Модест прошел в новом клубе медицинский осмотр.

Отмечается, что француз станет заменой Себастьену Аллеру. У последнего медки диагностировали злокачественную опухоль яичка. Аллер выбыл из строя на неопределенный срок.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Германии Модест забил 20 мячей и отдал четыре голевых передачи в 32 играх. Также на счету француза три мяча в трех матчах Кубка страны.

источник: «Советский спорт»
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