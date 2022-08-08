Дортмундская «Боруссия» объявила о трансфере Модеста

Форвард «Кельна» Антони Модест продолжит карьеру в другой команде.
Как сообщает официальный сайт дортмундской «Боруссии», с 34-летним футболистом заключен контракт до июня 2023 года. Ранее Модест прошел в новом клубе медицинский осмотр.
Отмечается, что француз станет заменой Себастьену Аллеру. У последнего медки диагностировали злокачественную опухоль яичка. Аллер выбыл из строя на неопределенный срок.
Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Германии Модест забил 20 мячей и отдал четыре голевых передачи в 32 играх. Также на счету француза три мяча в трех матчах Кубка страны.
источник: «Советский спорт»