«Балтика» обыграла на своем поле «Арсенал» в матче первой лиги

Калининградская «Балтика» нанесла поражение тульскому «Арсеналу» в матче четвертого тура первой лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола стал полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев. Хавбек отличился на 75-й минуте.

Отметим, что на 50-й минуте с поля был удален форвард гостей Кирилл Панченко.

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в таблице, набрав семь очков. У «Арсенала» аналогичные показатели, но туляки располагаются на шестой строчке.

Добавим, что 14 августа «Балтика» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском», а «Арсенал» в этот же день дома примет махачкалинское «Динамо».