Писарев может сменить Юрана на посту главного тренера «Химок»

53-летний специалист Николай Писарев — главный кандидат на пост главного тренера подмосковных «Химок», если нынешний главный тренер команды Сергей Юран покинет клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Юран в ближайшее время может покинуть «Химки» по решению клуба. Писарев — главный кандидат», — добавил собеседник «Чемпионата».

Юран до этого уже дважды работал в «Химках» (2008 и 2020 годы), оба раза был уволен. В третий раз он возглавил команду в феврале этого года, при нём красно-чёрные сумели сохранить прописку в Премьер-Лиге. Писарев в данный момент входит в тренерский штаб сборной России.

После четырёх туров РПЛ «Химки» с семью очками занимают седьмое место в таблице.