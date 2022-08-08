Слуцкий рассказал, что ему понравилось в действиях игроков «Рубина» в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в матче 4-го тура первой лиги с «Нефтехимиком» (2:2).

Напомним, что с 57-й минуты казанская команда играла в меньшинстве. С поля был удален Олег Иванов.

«Положительный момент – то, как отреагировали на удаление и как уже играли после того, как остались вдесятером. Забили гол, создавали еще моменты, попали в штангу. То есть реакция на удаление и то, как провели концовку, мне очень понравились. Но, конечно, нужно более стабильно играть по ходу всей игры», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

«Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. В следующем туре 15 августа казанская команда примет «Кубань».