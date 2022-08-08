Крыховяк отреагировал на решение Рыбуса остаться играть в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк поддержал решение соотечественника Мацея Рыбуса подписать контракт с московским «Спартаком».

Ранее стало известно, что 32-летнего футболиста не будут вызывать в национальную команду после того, как он остался в РПЛ.

«Мацей больше связан с Россией, чем я. Он там давно живет, у него русская жена и дети. Для него это второй дом. Я позвонил Мацею и поддержал его. Я отношусь к нему как к другу, и я знаю, что ему было нелегко», – приводит слова Крыховяка польские СМИ.

Отметим, что сам Гжегож выступающий за саудовский клуб «Аль-Шабаб» на правах аренды, воспользовавшись директивой ФИФА об иностранных футболистах в РПЛ.